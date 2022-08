Joseph-Marie Loaisel de Tréogate

Nouvelles et Contes

édition de Charlène Deharbe et Françoise Gevrey

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du xviiie siècle, 2022

Loaisel de Tréogate n’est pas seulement l’auteur de Dolbreuse, comme on le croit trop souvent. Très représentative de son temps, son inspiration s’enracine dans le siècle des Lumières, tout en annonçant Sade et le roman noir. Ce volume rassemble ses nouvelles et contes parus entre 1776 et 1779.

Table des matières…

Chronologie…

Index des thèmes et notions…