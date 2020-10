José Saramago, Un regard sur le monde

Anthologie. Édition établie et préfacée par Maria Graciete Besse.

Traduction du portugais par Dominique NédellecCouverture de Sebastiao Salgado

Seuil, 2020.

EAN13 : 9782021403640.

Un regard sur le monde propose, pour le dixième anniversaire de la mort de celui qui reçut, en 1998, le prix Nobel de littérature, un nouvel aspect de son œuvre. Cet ouvrage regroupe ainsi un certain nombre d’extraits, en grande majorité inédits, qui dévoilent le paysage historique, littéraire et humain qui entourait José Saramago. Il comporte, comme autant de morceaux choisis, de la poésie, des considérations sur sa littérature, des hommages à des auteurs admirés et des réflexions sur la société contemporaine : textes politiques ou observations perspicaces qui traduisent la position de l’écrivain, résistant, fraternel et engagé, face aux bouleversements du monde.

Ce recueil dessine un visage fidèle de José Saramago, susceptible d’interpeller tous ceux qui ne le connaîtraient pas encore et auraient envie de le découvrir. Quant au lecteur déjà familier de l’univers fictionnel de l’auteur, il y trouvera ici un complément essentiel, itinéraire tracé à travers différents moments de l’existence d’un écrivain qui n’a jamais cessé de s’indigner face à l’intolérable et dont l’œuvre est un remarquable instrument d’exploration du réel.

José Saramago est né en 1922 à Azinhaga, au Portugal. Écrivain majeur du XXe siècle, son œuvre, qui comprend des romans, des essais, de la poésie et du théâtre, est traduite dans le monde entier. Il a reçu en 1995 le prix Camões, la plus haute distinction des lettres portugaises, et le prix Nobel de littérature en 1998. Il est décédé à Lanzarote en 2010.

