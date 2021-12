Introduction de : Pierre Leyris, Traduit par : Pierre Leyris, Postface de : John Fanchette, Illustrations de : Pam Smy.

"Clare a su faire passer dans ses textes quelque chose de la lumière des campagnes anglaises." (La Croix Hebdo)

Je suis pourtant ce que je suis

nul ne le sait ni n’en a cure

John Clare



« Limpide, Clare (1793-1864) l’est comme eau de source et qui coulerait du Jardin perdu. […] Plus, peut-être, que bien des grands — mettant pour ainsi dire en question la grandeur. Et lorsque l’harassante difficulté de vivre en paysan pauvre ayant charge d’âmes en même temps qu’en poète applaudi de Londres, puis à demi oublié, eut égaré sa raison, le délire altéra parfois la cohérence, mais jamais la pureté de son chant.

Lequel, au contraire, n’atteindra vraiment sa plénitude que dans la folie. Celle-ci recouvre au moins vingt-huit ans, tous d’asile […], période cruellement longue mais incroyablement féconde. La poésie était devenue l’unique recours d’un homme arraché à ses racines, aux siens, à son identité. Toujours traversée de Nature car on laissait par bonheur à Clare, dans la journée, la clef des champs et des bois, plus quotidienne que jamais et n’obéissant qu’à sa logique propre, elle jaillit intarissablement, ayant trouvé, elle, sa liberté. »

Pierre Leyris, Extrait de la présente préface.

John Clare naît en 1793 dans une chaumière du Northamptonshire. Après quelques années à l’école du village, il se loue comme garçon de ferme, s’engage dans la milice puis entame une rude vie de paysan, ponctuée de poèmes de plus en plus abondants. Il finit par être remarqué par un éditeur londonien et connaît une certaine renommée. Au fil d’une existence épuisante, avec à sa charge une famille nombreuse à nourrir et en son cœur une passion amoureuse irrésolue pour la Mary de son enfance, John Clare sombre petit à petit dans la folie. Il est interné à deux reprises, s’échappe une fois en pleine campagne pour retrouver Mary et finit ses jours en 1864 dans l’asile d’aliénés de Northampton, où un intendant, M. Knight, conserve précieusement les écrits que voici.

TABLE DES MATIERES

Et in dementia clarissimus

Les Années de John Clare

Chronologie des textes. Leur ponctuation



POÈMES ET PROSES DE LA FOLIE



PROSES

Voyage à partir de l’Essex

L’Identité propre

Bruits de la Campagne

Mouches communes ou des fenêtres

Gouttes de Rosée



POÈMES

Amour et Solitude

L’Amour et la Beauté

Londres face à la Forêt d’Epping

Chanson

Soleil pâle

Invite à l’Éternité

Je suis

Je sens que je suis

Vision

Hespérus

Solitude

Été

Automne

J’ai caché mon amour

Le Poète paysan



PIÈCES JOINTES

a. Lettres de Clare

b. Clare visité à Epping Forest

c. Clare selon le Dr Nesbitt

Notule bibliographique



LA PSYCHOSE DE JOHN CLARE

par Jean Fanchette