La collection « Ma dose quotidienne » vous embarque pour un tour de France de la littérature en 365 jours ! Au fil des pages retrouvez les œuvres clefs, les autrices et auteurs les plus marquants.

Quel fut le premier texte littéraire en français ? Pour quels écrits Marguerite Porete fut-elle brûlée en 1310 ? Qui est devenu le premier héros noir d’un roman français ? Quelle femme fut l’inventrice des poèmes en prose ? Cyrano de Bergerac a-t-il été assassiné ? En quoi Antigone de Jean Anouilh et La Grève des Bàttu d’Aminata Sow Fall sont-elles des œuvres de résistance ?

De Clovis à Houellebecq, du quartier Latin à la Guyane, Johan Faerber vous éclaire sur l’origine de ces œuvres que l’histoire a retenues et sur les combats de leurs autrices et auteurs. Ponctué de citations issues des plus grands classiques en langue française, ce livre est à dévorer d’une seule traite ou à picorer selon ses envies !

Sommaire

Tour d'horizon de la littérature française en 365 jours. Ci-dessous mois de janvier en exemple1er janvier 1677 : Phèdre de Jean Racine est représentée pour la première fois. 2 janvier 1635 : Le cardinal de Richelieu fonde l'Académie française. 3 janvier 2020 : Le scandale Gabriel Matzneff éclate. 4 janvier 1960 : Albert Camus se tue dans un accident de voiture. 5 janvier 1637 : La bataille du Cid débute. 6 janvier 1934 : Marcelle Sauvageot est emportée par la tuberculose. 7 janvier 2015 : Houellebecq publie le jour des attentats de Charlie Hebdo. 8 janvier 1838 : Jules Michelet est élu au Collège de France. 9 janvier 1852 : Victor Hugo est banni par décret. 10 janvier 1942 : Aragon entre en résistance. 11 janvier 1697 : Charles Perrault fait paraître ses premiers contes. 12 janvier 1903 : L'Académie Goncourt se réunit pour la première fois. 13 janvier 1898 : Zola défend le capitaine Dreyfus dans "J'accuse!". 14 janvier 1935 : Ousmane Socé Diop se tient à la croisée de deux cultures dans Karim. 15 janvier 1759 : Candide de Voltaire paraît anonymement à Genève. 16 janvier 1910 : Charles Péguy dévoile sa foi catholique. 17 janvier 1975 : Annie Ernaux raconte son avortement avant la loi Veil. 18 janvier 1405 : Christine de Pisan est la première autrice à vivre de sa plume. 19 janvier 1772 : Fanny de Beauharnais fustige les hommes. 20 janvier 1898 : Ubu roi de Jarry est créé dans l'atelier de Claude Terrasse. 21 janvier 2006 : Valère Novarina entre au répertoire de la Comédie-Française. 22 janvier 1981 : Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française. 23 janvier 1730 : Marivaux donne la première du Jeu de l'amour et du hasard. 24 janvier 1529 : Marguerite d'Angoulême devient reine de Navarre. 25 janvier 1515 : François Ier, protecteur des poètes, est sacré roi de France. 26 janvier 1855 : Gérard de Nerval se pend en pleine rue. 27 janvier 1794 : Le sulfureux marquis de Sade de nouveau incarcéré. 28 janvier 1949 : Samuel Beckett achève l'écriture d'En attendant Godot. 29 janvier 1857 : Gustave Flaubert crée le scandale avec Madame Bovary. 30 janvier 1688 : Madame Guyon, la "quiétiste", est emprisonnée. 31 janvier 1534 : Après la condamnation de Pantagruel, Rabelais part pour Rome