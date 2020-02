Joël Blanchard,

La Fin du Moyen Âge,

Perrin, 2020.

EAN13 : 9782262068516.

342 pages, 24 euros

Délimitée par le règne des premiers Valois, de 1328 à 1515, la fin du Moyen Âge est une période haute en couleur, forte en contrastes, marquée par la guerre de Cent Ans, les rivalités fratricides entre princes du sang, les rébellions communales contre l’impôt, les pandémies comme la peste noire, la lutte inexpiable entre Armagnacs et Bourguignons. Elle est aussi marquée par des débats érudits, des discussions théologiques, une abondante production d’œuvres littéraires, prophétiques, juridiques… Loin de l’image du déclin et du désenchantement popularisée par le romantisme, Joël Blanchard donne à voir une fin de Moyen Âge inspirée, savante, bouillonnante d’idées neuves et traversée d’une rare vitalité créative. Puisant dans ses connaissances du paysage culturel, politique et militaire du royaume de France en ce temps-là, l’auteur réhabilite avec pénétration et un incontestable brio presque deux siècles d’une histoire trop souvent négligée.

Table

Avant-propos................................................................................... 7

Temps forts..................................................................................... 17

1. Dialogues, contestations, réformes

La réforme, un âge d’or................................................................... 32

Séditions princières......................................................................... 51

« Bien public »................................................................................ 68

2. Le temps de l’engagement

Catégories........................................................................................ 83

Prophéties, pronostics, dissidences................................................ 87

La « folie » de la prédication......................................................... 93

Théâtralité et spectacle................................................................. 105

Éloquences politiques..................................................................... 113

L’historien s’engage lui aussi......................................................... 121

3. Déplacements, glissements, retournements

Espaces : la (les) Cour(s), polycentrisme et intégration................. 134

Charivaris, inversions, diversions................................................... 144

Rituels en danger............................................................................. 153

Les désordres amoureux.................................................................. 171

4. Heurs et malheurs du guerrier

L’errance meurtrière de l’homme d’armes................................... 191

Stabilisation et reconstruction....................................................... 196

Les mots de la guerre................................................................... 207

Chevalerie et mystique................................................................. 221

L’enfermement identitaire............................................................. 225

5. Légitimité politique et majesté lésée :

le pouvoir juste ?

Sang royal...................................................................................... 236

Les instruments de la sujétion...................................................... 242

La lèse-majesté : un objet en quête de définition...................... 250

Pragmatique de la miséricorde..................................................... 270

Conclusion...................................................................................... 279

Généalogie...................................................................................... 285

Chronologie..................................................................................... 287

Notes.............................................................................................. 291

Bibliographie................................................................................... 307

Index des noms.............................................................................. 327

Index des œuvres