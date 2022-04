Joachim Du Bellay

Œuvres complètes. Ier volume. La Deffence, et illustration de la langue françoyse

édition de Francis Goyet et Olivier Millet

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes de la Renaissance, 2022 (réimpression de l'édition de 2003)

Plus qu’un simple essai polémique, La Deffence, et illustration de la langue françoyse propose un système des catégories esthétiques et rhétoriques, fruit de la lecture de Quintilien et de Cicéron. Le texte original, éclairé par des annotations érudites, est suivi d’une analyse de l’élaboration de cette poétique.

Table des matières