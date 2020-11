Jehan-Rictus

Les Soliloques du pauvre

suivi de Le cœur populaire

Édition de Nathalie Vincent Munnia. Préface de Patrice Delbourg

Collection Poésie/Gallimard (n° 555), Gallimard

Parution : 19-11-2020

400 p. — ISBN : 9782072864919

Gabriel Randon, dit Jehan-Rictus, né en 1867 et mort en 1933, connaît une enfance difficile et conflictuelle, il quitte l’école vers quatorze ans, vit de petits métiers divers et commence à fréquenter le milieu des artistes et anarchistes de Montmartre. Menant une vie précaire, sans-logis pendant un temps, il fréquente à vingt-deux ans le monde des clochards et des vagabonds, expérience cruciale qui lui inspirera le meilleur de son œuvre littéraire. Il a vingt-huit ans quand il entreprend en effet de donner la parole au petit peuple des rues et des déclassés dans des poèmes entièrement écrits dans sa langue, l’argot parisien. Ce sera Les Soliloques du pauvre qu’il fait connaître en les disant lui-même dans les cabarets montmartrois, au Chat noir notamment.

Livre inclassable, sans équivalent dans l’histoire de la poésie, ce recueil qui connaît un succès immédiat en raison de sa force lyrique, de sa puissance oratoire et de sa maîtrise prosodique est sans doute, après Villon et avant Prévert ou Queneau, un des rares exemples d’une poésie qui use de la langue populaire et il préfigure d’une certaine façon le rap contemporain.

Nous y avons adjoint le recueil Le Cœur populaire, écrit dans la même veine.

C’est Nathalie Vincent-Munnia, universitaire spécialiste de la littérature populaire du XIXe siècle, qui a établi l’édition de ces deux recueils et le glossaire qui permettra au lecteur d’aujourd’hui de se familiariser avec l’argot truculent de Rictus.

On trouvera à la fin du volume un lien vers l’enregistrement que fit Rictus de ses poèmes chez Polydor en 1931.

