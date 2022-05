Édition de Marianne Mathieu et Claire Gooden

Préface d'Erik Desmazières

La parution du journal inédit de la cousine la plus proche de Julie Manet (une coédition Cendres / musée Marmottan Monet) accompagne l'exposition Julie Manet au musée Marmottan Monet (19 oct. 2021-20 mars 2022). ? Celle qui allait épouser Paul Valéry raconte le quotidien d'une famille artiste, qui fréquente Mallarmé, Degas, les Manet, Berthe Morisot... , et les préoccupations quotidiennes d'une jeune fille de son temps.

"La première fois que je l'ai vu (autrement qu'à travers son nom, je l'ai deviné, je le lui ai écrit l'autre semaine). C'était un jour de natures superbes mais de terrible tristesse : le jour de l'enterrement de Monsieur Mallarmé - nous sortions désolées de la petite église de Samoreau et j'ai rencontré des yeux plus désolés encore, les yeux de Valéry. L'air ou la forêt m'a apporté son nom. Je l'ai répété tout haut et Julie m'a répondu : "Oui, c'est lui.

" ... Je sentais revivre pour nous un peu de Monsieur Mallarmé, en nous, nos mères. Et le rapport délicieux, par eux tous légué, s'établissait, transformation du temps, de leurs âmes en les nôtres. Durant ces heures aussi, je me suis éveillée, je me suis reconnue, et je me suis connue comme devant lui être. J'ai tant senti la force de la destinée"

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Jeannie Gobillard, épouse Valéry", par Marie Étienne (en ligne le 24 mai 2022)

Si l’on s’en tient au Journal, par ailleurs magnifique, de Catherine Pozzi, on n’aura pas une bonne opinion de Jeannie Gobillard. Et pour cause : celle-là souhaitait supplanter celle-ci auprès de Paul Valéry. Aussi la dépeint-elle comme une femme au foyer dénuée d’envergure, qui contraint son mari à fréquenter une société mondaine des plus superficielles et le fait vivre dans une ambiance et un appartement peu propices au travail littéraire. Mais la publication d’Eurêka permet de changer cette image.