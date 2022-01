Paris, 1793. La France est en Révolution. La jeune Hortense quitte le couvent où elle a été élevée et se trouve seule, sans appui, dans un pays en ébullition. Fille d’un aristocrate émigré, elle a tout à craindre de la République. Elle s’engage pourtant dans l’armée républicaine, travestie en homme, pour y retrouver son frère et rejoindre l’homme qu’elle aime. Au fil du roman, elle découvre la vanité de ses préjugés aristocratiques et s'engage pour l'égalité.

Ce roman d'apprentissage est écrit quelques années après la Révolution française par l'une de celles qui l'ont vécue : Jeanne Gacon-Dufour, née en 1753, engagée pour les droits des femmes et pour la cause révolutionnaire, a défendu l’idée d’une émancipation des femmes par l’éducation aussi bien dans ses romans que dans ses écrits politiques ou dans ses traités d’économie domestique.

L'édition d'Olivier Ritz (Université de Paris) fait suivre le roman d'un court texte polémique, dans lequel Gacon-Dufour débat avec son ami Sylvain Maréchal. L'introduction éclaire les enjeux du débat et nous permet de lire dans cet échange plein d'humour et d'ironie la manifestation d'un féminisme révolutionnaire original et méconnu.