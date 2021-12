Le présent ouvrage propose de relire l’auteur de La Divine Comédie à la lumière des grands lecteurs de Dante, européens et italiens : Ezra Pound et T.S. Eliot, James Joyce et Samuel Beckett, Ossip Mandelstam et Jorge Luis Borges, Primo Levi, Edoardo Sanguineti et Pier Paolo Pasolini. Il interroge également la réception de Dante en France, de Paul Claudel à Philippe Sollers et Jacqueline Risset. Autant de lectures, plurielles, qui constituent une introduction à La Divine Comédie et à la littérature du XXe siècle, de ses courants les plus novateurs, qui ont su coordonner Dante à notre modernité.

Cette nouvelle édition de l'ouvrage Lectures de Dante, un doux style nouveau, paru en 2006, n’est pas qu’une simple révision. Il s’agit en partie d’une réécriture, augmentée d’une postface de Sara Svolacchia.

Jean-Pierre Ferrini est l’auteur aux éditions Hermann de Dante et Beckett (2003/2021) et a collaboré à l’édition de la traduction de Jacqueline Risset dans la Bibliothèque de la Pléiade sous la direction de Carlo Ossola (Gallimard, 2021).