Le 26 avril 1986 à 1 h 23 mn 44 s, le cœur du réacteur n° 4 de la centrale Lénine de Tchernobyl explose. À travers l’étude de plusieurs gestes artistiques, cet essai interroge ce qu’un tel événement, impliquant des temporalités au-delà de l’expérience humaine possible, a changé dans notre regard et notre façon de faire des images. Contrairement à la bombe atomique, qui a donné lieu à des régimes de représentation ex-orbitants, par leurs surcroîts pyrotechniques et olympiens, la première grande catastrophe environnementale du nucléaire civil ne peut être approchée que par une esthétique in-oculée où le regard est partout orienté dans une menace obscure, sourde et infernale. Trois propositions principales : la radioactivité est moins, pour l’art, un objet de représentation qu’une manière de regarder ; les images du vivant contaminé par la radioactivité (nucléarisé) exigent un regard humain énucléé ; un art de la radioactivité produit une esthétique radieuse.







TABLE DES MATIERES



« Kochtcheï est le sans-mort… »





Fission du sensible

Il n’y a pas de fin du monde

De l’ex-orbitant à l’in-oculé

26 avril 1986

Tchernobyl

Haies

Anthropocène radio

Tchernonature

Trois propositions



Procédures d’évacuation des corées nucléaires

Des insectes, petits et petits

Entomologie mutante

Voir la nature en peinture

Chenilles anthropologues



Flora, ou la vie luciférienne

Esthétique profonde

Nucléaire en herbe

Photographier comme une plante

Eloge de la fleuriste

Power plant

L’hyperobjet

La radioactivité met le sublime hors tension

Des photographies – quasi modo

Ethos fongus



Hortus cinematographicus

Vidéoactivité

Le châtiment et l’enfer

Langue de nucléaire

De « bug » en « bug » jusqu’au réel

Irradié – vivant – cinématographique



Esthétique radieuse pour les mutants sans abri

Accident esthétique

Des femmes et du temps

Radiés dans l’esthétique

Regard énucléé : du muet au mutant

Esthétique de Dyson

Criticité de la faculté de juger

Leçon sur la nature pour aujourd’hui



Lexique



Remerciements



