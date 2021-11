Corpus, paru en 1992, s’achevait sur « l’entre-les-corps ». D’un seul bond, « moi et toi » faisait conclure de l’entre-deux à l’entre-nous sans que ce bond ait été préparé ; il a semblé nécessaire, longtemps après, de rendre compte de l’entre en tant qu’il s’étire d’un corps aux autres en même temps qu’il se tend en chacun comme sa pulsion propre, ce qui le fait corps et qui nous fait corps-à-corps.

« Moi et toi » (la conclusion de Corpus) a passé en trente ans un seuil qui rendait nécessaire de repartir de là plutôt que d’y aboutir. Moi et toi : soi et soi, comment ça se passe ? C’est de là qu’est sortie cette suite du livre.

Jean-Luc Nancy est décédé le 23 août 2021, après avoir mis la dernière touche à ce livre.