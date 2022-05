Manuscrits Fr1599 et Fr6170 de la BnF.

Édition annotée, étude biographique et philologique de Michael Kramer

Catholique ardent, magistrat compétent, homme d’affaires tenace, Jean Lacurne (1569-1631) était aussi philologue, collectionneur de livres rares et lecteur avide. Érudit plutôt ordinaire parmi tant d’autres que sa Bourgogne a mis au monde, il accomplit pourtant deux faits peu ordinaires : 1º, durant le dernier quart de sa vie, il s’appliqua à constituer un ambitieux recueil de proverbes, locutions et brocards – quelque 4000 expressions françaises, italiennes, espagnoles, sans compter les citations latines et grecques parsemant ses commentaires ; 2º, moyennant presque toute sa fortune, il fit fonder un collège dans sa ville natale d’Arnay-le-Duc. Son collège exista pendant presque 300 ans, pour être fermé peu après la Grande Guerre. Les manuscrits de sa collection de proverbes s’égarèrent après son décès, avant d’aboutir, dès lors incomplets et anonymes, à la Bibliothèque royale. Le nom de Lacurne semblait voué à l’oubli.

La présente édition fait d’une pierre trois coups : au lecteur curieux, elle offre cette riche collection parémiologique ; aux philologues, elle fait découvrir un confrère méconnu ; à l’Anthologie des proverbes, elle rend son créateur. Les index onomastique, bibliographique et thématique facilitent la navigation dans le corpus. L’éditeur munit de traductions celles des citations grecques que l’auteur ne traduit pas. Divers aspects de l’Anthologie et de la vie de Jean Lacurne sont examinés dans l’introduction, appuyée de documents donnés en annexe.

Philologue et traducteur, Michael Kramer s’intéresse aux aspects phraséologiques du langage, ainsi qu’aux auteurs et textes oubliés ou méconnus du premier XVIIe siècle. Il a effectué auparavant des éditions annotées de la Comédie de proverbes (2003, Droz) et de l’ensemble des textes attribués à Adrien de Monluc (Œuvres, avec V. Garrigues, 2007, Honoré Champion).

L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse ci-dessous.