« Monseigneur, je suis chrétien, et sincèrement chrétien selon la doctrine de l’Évangile. – J’étais croyant et je l’ai toujours été. » Ces professions de foi tirées de sa Lettre à l’Archevêque de Paris comme de sa Lettre à Franquières ne suffiront pas à épargner à Jean-Jacques Rousseau la suspicion des théologiens protestants aussi bien que des autorités ecclésiastiques catholiques principalement en raison de sa contestation du dogme, de l’utilité de la prière et de sa remise en cause des miracles dans la Profession de foi du Vicaire savoyardcomme dans les Lettres de la Montagne. Il n’a pas manqué de se discréditer pour autant aux yeux des philosophes par ses témoignages de sincérité, sinon d’authenticité de sa foi chrétienne. Aussi ses Écrits sur la religion ne constituent-ils pas un des sujets de prédilection de la volumineuse littérature consacrée à son oeuvre. À contre-courant de la tendance dominante, la présente anthologie se propose de rendre compte des diverses formes d’expression de son sentiment religieux autant que des différentes étapes de sa « réflexion théologique » à l’exemple des principaux volets de son oeuvre : le premier présentant ses prières et opuscules de jeunesse, le second les textes ou extraits de ses principales oeuvres épistolaires, professions de foi et exposés doctrinaux attestant sa foi, le troisième les lettres de conseil et de direction les plus significatives de sa correspondance spirituelle et morale.

Professeur émérite de l’université de Genève, Alfred Dufour a enseigné l’histoire du droit et des doctrines politiques aux facultés de droit de Fribourg (1971-1982) et de Genève (1971-2003), dont il a été doyen (1986-1989). Il a publié de nombreux travaux sur l’École du droit naturel moderne ainsi que sur Rousseau et les autorités genevoises et participé à l’Édition du Tricentenaire.