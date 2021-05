Jean-François Perrin

Politique du renonçant. Le dernier Rousseau

Paris, Classiques Garnier, coll. L'Europe des Lumières, 2021

EAN : 9782406106562

400 pages

49 €

L'ouvrage propose une lecture politique de Rousseau juge de Jean Jaques et des Rêveries. Quoique "la vie contemplative dégoûte de l'action", Rousseau dut instruire le procès de son siècle pour défendre sa personne et son œuvre. Rêveries et méditations laissent néanmoins le "promeneur solitaire" attentif à la Cité.

