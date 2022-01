Il n’y a pas de frontières au sein de la réalité, il n’y a rien de constant dans le langage. Il faut poser (quelque part) un ‘c’est cela’ pour que des délimitations apparaissent. Je vais dire quelles sont ces délimitations : nous pouvons localiser, circonscrire, hiérarchiser, juger, diviser, opposer, comparer, mettre en conflit. Tels sont nos huit pouvoirs.” Tchouang-tseu

Ce Court Traité du langage et des choses est un texte fulgurant sur le sujet humain, son rapport à lui-même et aux choses. Il remonte à la fin de l’Antiquité chinoise, il est d’un auteur inconnu et nous est parvenu parce qu’il a été inclus dans le chapitre 2 du Tchouang-tseu.

Jean François Billeter lui a donné un titre et en présente une traduction renouvelée, accompagnée d’un commentaire et du texte chinois. Il montre son acuité, sa profondeur et sa portée universelle, ainsi que sa surprenante parenté avec la vision d’Héraclite, à laquelle Jean François Billeter consacre Héraclite, le sujet, un essai parallèle qui paraît en même temps chez le même éditeur.

Lire un extrait…

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…