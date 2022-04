Faire l’histoire d’un livre emblématique du XIXe siècle, de sa conception par son auteur à sa réception par le public, c’est ce à quoi s’attelle ici Jean-Charles Geslot, en dressant le tableau vivant d’un monde de l’édition en pleine mutation.

Le livre en question est une Histoire de France : paru en 1858, il a connu un succès digne de Michelet ou de Lamartine, et été plusieurs fois réédité jusqu’à la Première Guerre mondiale. Son auteur, Victor Duruy, historien, ministre de l’Instruction publique, participe ainsi à la construction et à la diffusion du récit national, en profitant de l’essor de l’édition scolaire et de la vulgarisation historique.

Dénouant, étape après étape, tous les fils de ce qui fait le livre, l’auteur mène l’enquête, dans les bureaux de l’historien et de l’éditeur comme dans les ateliers des fabricants d’encre et de papier ; il nous décrit à l’œuvre chiffonniers et imprimeurs, brocheuses et relieurs, et nous fait entrer dans les librairies et les bibliothèques ; il va à la rencontre des lecteurs et des lectrices, écoliers et professeurs, citadins et paysannes, érudits et même bagnards, de Chartres à Nouméa, de New York à Saint-Pétersbourg, et nous plonge dans les débats de l’époque opposant critiques et journalistes sur leurs visions de la France.

Proposant une synthèse originale, cet essai d’histoire culturelle nous plonge dans les modes d’élaboration et de circulation du livre et les pratiques de lecture du second XIXe siècle.

Feuilleter l'ouvrage…

Jean-Charles Geslot est historien, maître de conférences à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et membre du Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines.