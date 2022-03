Jean Bodin

Les Six Livres de la République / De Republica libri sex. Livre troisième - Liber III

édition de Mario Turchetti

préface de Daniel Lee

éditeur scientifique adjoint Nicolas de Araujo

Dans le troisième des Six Livres de la République, Jean Bodin décrit la structure des institutions publiques qu’incarnent les membres des grands corps de l’État (magistratures, parlements et autres cours souveraines), sans négliger de souligner l’importance de la famille, des communautés privées et des ordres des citoyens.

Table des matières