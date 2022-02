Mourir d'amour . Autopsie d'un imaginaire criminel

Jacqueline Carroy, Marc Renneville

Janvier 1888, Sidi-Mabrouk, près de Constantine. Un jeune homme et une femme mariée s’enferment dans la chambre d’une villa. Quatre coups de feu. La femme est retrouvée dévêtue, morte ; l’homme a survécu et affirme qu’ils ont voulu mourir ensemble, dans un baiser. Double suicide raté ou assassinat déguisé ?

Le retentissant procès ne parvient pas à lever le voile. Les interprétations s’emballent, les fictions prolifèrent – l’accusé, Henri Chambige, avait des prétentions d’auteur. Le fait divers engage aussi des controverses médico-légales sur l’hypnose et les « amours anormales ». Il suscite des débats moraux, politiques et philosophiques sur la responsabilité de la science et de la littérature.

Une passionnante enquête menée par un duo d’historiens qui restitue dans un subtil jeu d’échelles la scène judiciaire et ses répliques littéraires. Ce livre offre ainsi une plongée dans les imaginaires et les sensibilités de la fin du XIXe siècle, et une entrée inédite dans l’histoire des féminicides.

Les auteurs

Jacqueline Carroy, directrice d’études honoraire à l’EHESS, travaille sur l'histoire culturelle et sociale de la psychologie, de l'hypnose et des rêves. Elle est également membre du centre Alexandre Koyré d’histoire des sciences et des techniques.

Elle a publié notamment en 1991 et 1993 aux PUF : Hypnose, suggestion et psychologie. L’invention de sujets ainsi que Les personnalités doubles et multiples. Entre science et fiction.

Elle est l’autrice à La Découverte, avec Annick Ohayon et Régine Plas, d’une Histoire de la psychologie en France, XIXe-XXe siècles (2006).

Marc Renneville est historien, directeur de recherche CNRS (Centre Alexandre Koyré, CNRS-EHESS-MNHN) et directeur de la plateforme Criminocorpus (Clamor, CNRS-ministère de la Justice).

Il a notamment publiéLe Langage des crânes. Histoire de la phrénologie (prix de la Société française d’histoire de la médecine, réed. La Découverte, 2020) ainsi que Vacher l’éventreur. Archives d’un tueur en série (J. Millon, 2019, prix Sade de l’essai 2020).

Table des matières

Introduction

Chapitre 1. Une cause célèbre

L’acte d’accusation

L’interrogatoire de l’accusé

Les experts

La déposition d’Antoine Grille

Ultimes témoins

Chapitre 2. Un cynique assassin

Portrait d’une victime

Portrait d’un assassin

Une idylle imaginaire

Le dernier jour de Madeleine Grille

L’invraisemblable scène du drame

Une machination fatale

Elle ne l’aimait pas

« Il a fait grand, mais il a fait abominable »

Un réquisitoire, trois scenarios, un coupable

Chapitre 3. Un drame d’amour

Un jeune homme d’une rare intelligence

Confessions

Le jour du drame

Deux versions, une vérité

Emportée par la passion

« La loi doit frapper le crime mais non le désespoir »

Un crime trop littéraire ?

Chapitre 4. Une juste peine ?

Au temps de l’acquittement

Le suicide conventionnel et sa jurisprudence

Survivants masculins et suicides ritualisés

Doubles suicides ratés

La commutation de peine

Chapitre 5. Amitiés intimes et hypnoses

Scandales et allusions

Des romans sulfureux

Amitiés, amours et passions au masculin

Tarde et les amours de collège : pour la science et par la littérature

Sanglante oaristys

Viol sous hypnose ?

Chapitre 6. La psychologie de Chambige. Entre roman et science

Chambige, admirateur et inspirateur de Bourget ?

Une fable, sa morale et ses failles

Le mémoire de Greslou

De dangereux jeunes gens

La psychologie et les « psychologues expérimentaux » mis en scène

Postérités paradoxales du Disciple : du roman à la science

Répliques savantes

Chapitre 7. Dossiers littéraires à charge

Entre le vrai et le vraisemblable

Malentendus, quiproquos et aveuglements

Esthétique et psychologie du fait divers ou de l’admiration ?

« Un vilain monde »

Inversions

Deux crimes cyniques

« Un tableau de mœurs de la plus mordante vérité » ?

Chapitre 8. Comprendre Chambige. L’histoire d’un cas

Un ami d’enfance et de jeunesse

Hystéries ?

Fascination pathologique, « volupté infinie » et rachat

Mieux comprendre un drame ?

Chapitre 9. Après l’affaire

Que sont-ils devenus ?

La mémoire de l’affaire

Un germinicide avant la lettre ?

Contre le « chambigisme »

Conclure ? En deux versions, et plus

Chronologie de l’affaire Chambige

Notes

Remerciements.