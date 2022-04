[Book ok dreams]

Première parution en 1977

Trad. de l'anglais (États-Unis) par Philippe Mikriammos et Christine Taylor

"Les rêves doivent être enregistrés comme ils viennent, spontanément. J’arrachais du lit ma carcasse lasse et à travers des paupières enflées par le sommeil, je gribouillais au crayon à toute vitesse, dans mon petit carnet à rêves jusqu’à la moindre bribe de souvenir." — J. K.



Vivre cette odyssée nocturne aux côtés de Jack Kerouac, c’est errer avec lui dans un monde baigné d’étrangeté et d’inconscient, et être emporté dans un voyage sans fin, en quête d’amour, d’aventure et peut-être d’une certaine paix. La forme libre de l’écriture ensommeillée, d’une immédiateté presque idéale, nous projette en plein dans la spontanéité et le rythme beat.

Dans les années 70, Book of Dreams avait été publié dans une version amputée de moitié. Ce n’est qu’en 2001, aux États-Unis, que le texte complet a été redécouvert. « L’Imaginaire » propose aujourd’hui cette édition intégrale, comprenant plus de deux cents rêves inédits en français.