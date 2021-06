Jules Verne,

VOYAGES DANS LES MONDES CONNUS ET INCONNUS.

tome I : L'AFRIQUE

Cinq Semaines en ballon ; Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l'Afrique australe ;

Un capitaine de quinze ans ; L'Étoile du Sud ; Le Village aérien

édition : François ANGELIER, François RIVIÈRE

Robert Laffont, coll. Bouquins

Date de parution : 20/05/2021

Dire la Terre, toute la Terre : les romans de Jules Verne se lisent, de son propre aveu, comme une « géographie universelle pittoresque ». Partons donc pour un tour du monde inédit, au fil d’une des œuvres les plus mythiques de notre littérature.

De Cinq Semaines en ballon (1863), premier chef-d’œuvre menant le lecteur, à la seule force des vents, de Zanzibar au Sénégal, au Village aérien (1901), qui annonce Tarzan, en passant par les Aventures de trois Russes et de trois Anglais (1871) et L’Étoile du Sud (1884), deux épopées sud-africaines, ou encore Un capitaine de quinze ans (1878), saga familiale et impitoyable plaidoyer contre l’esclavage, l’Afrique tropicale et australe est un haut lieu vernien où le romancier ne cessa d’entraîner ses héros, qu’ils soient scientifique, chasseur ou baroudeur adolescent. Ces cinq romans, dont trois rarement réédités, sont réunis pour la première fois. Ils délivrent, au fil d’aventures où se mêlent approche scientifique et épopée exploratoire, une vision flamboyante de la faune et des paysages africains.



À paraître dans la série des Voyages dans les mondes connus et inconnus: La Méditerranée (2022), L'Amérique latine, L'Empire britannique, L'Amérique du Nord.

