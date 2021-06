Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers

Édité par William Butcher

Presses Universitaires de Clermont-Ferrand, 2021

*

35,00 €

ISBN-13 9782383770053

*

Vers février 1868, Jules Verne entame, presque sans repos, la rédaction de ce qui deviendra Vingt mille lieues sous les mers. Ce roman, qui commence à paraître treize mois plus tard, est sans doute le plus ambitieux des Voyages extraordinaires. La maîtrise vernienne se voit dans la grandeur des thèmes et dans le style, alternativement humoristique et majestueux. Vingt mille lieues figure parmi les livres les plus connus de tous les temps et parmi les textes classiques les plus vendus en toute langue.

William Butcher nous livre la relation qui se joue entre Jules Verne et son éditeur Hetzel, deux visions du roman qui s'affrontent, et révèle les nombreuses modifications contraintes contribuant à la naissance d'une première édition sous une forme fortement modifiée de celle du manuscrit, au point que l'auteur exprime des regrets amers pour les idées originales. Son brouillon contient ainsi de larges sections inédites, abondamment citées dans ce volume, qui transmettent un message esthétique, politique et idéologique méconnu.

Voir sur le comptoir des presses d'universités...