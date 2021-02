Judith Schlanger,

Une histoire de l'intense

Hermann, coll. Savoir Lettres, 2021

Paru le 05/02/2021

ISBN : 9791037003515 — 100 p.

Un univers régi par le hasard est un univers où ce qui advient n’est pas intentionnel. Dans l’ordre humain, les intentions ne manquent évidemment pas ; chacun est riche de projets et de plans, et tout groupe humain abonde d’initiatives volontaires et d’activités dirigées. Mais les événements viennent toujours remettre en question les intentions, qui se trouvent menacées par un désordre immaîtrisable.



La vie de l’humanité est prise dans ce jeu du sort et c’est, dit Tolstoï, l’objet même de l’histoire, qui s’attache avant tout aux mouvements des peuples, aux migrations et aux guerres. Ce qui concentre tout est la guerre, cette image directe du caractère instable et brutal des affaires humaines. Parce que concentrée et mortelle, la guerre présente une vision dramatique du hasard dans sa violence et son aveuglement. Dès lors, que nous révèle l’intensité d’un récit de guerre sur l’existence individuelle prise dans l’histoire ? Qu’apprend-on sur les liens entre violence et histoire en relisant autrement Guerre et Paix ?

Judith Schlanger a publié de nombreux ouvrages sur la pensée, ses métaphores, son invention et sa mémoire, dont : Présence des œuvres perdues (2010), Le Neuf, le différent et le déjà-là (2014), Trop dire ou trop peu (2016), Ma vie et moi (2019).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…