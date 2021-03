Sur l'injustice divine et autres préoccupations

Jacques Schlanger

Hermann, 2021

ISBN : 9791037006905

22 EUR

154 p.

Des textes très denses, souvent très courts, des extraits, des fragments, des citations, des aphorismes, me retiennent par leur beauté, par leur justesse, par leur défi. Ces textes participent à ma vie de pensée ; ils suggèrent des idées que j’ai envie de démêler. Ils me servent d’amorces, de stimulants, de mises en route. Ils me disent ce qu’ils veulent me dire : une relation dynamique me lie à eux, un aller sans retour. La chronologie de ces textes ne joue pas, je les prends au hasard de mes lectures, sans me sentir tenu à la précision philologique, philosophique, historique.

