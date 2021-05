Joy Press, Simon Reynolds

Sex revolts. Rock'n'roll, genre & rébellion

La Découverte

ISBN : 9782348054600

496 p.

16,99 €

PRÉSENTATION

Iggy Pop a déclaré un jour, à propos des femmes : « Aussi intimes qu’on puisse devenir, je les laisserai toujours tomber. C’est de là que vient ma musique. » Cette férocité masculine, cette répulsion vis-à-vis du féminin, c’est le rock’n’roll à son paroxysme. Que l’on songe aux hymnes machistes des Rolling Stones, au punk et sa glorification de l’abject, ou au culte que Can et Brian Eno vouent à la Terre Mère, la rébellion rock masculine s’est souvent ancrée dans un imaginaire où les femmes étaient sinon absentes, du moins allégoriques ou reléguées à l’arrière-plan.

Sex revolts est le premier ouvrage à faire l’analyse des multiples « misogynies rebelles ». Depuis les premiers rockeurs jusqu’au gangsta rap, en passant par le jazz, le psychédélique, le glam et le postpunk, il dresse un impressionnant panorama de la culture et des artistes rock dans leurs relations au « féminin ». Parallèlement aux généalogies d’une contre-culture qui, depuis les années 1960, s’est attachée à déconstruire certaines formes de masculinité tout en demeurant profondément misogyne, Sex revolts retrace aussi l’histoire de la rébellion des femmes dans le rock ; celle de musiciennes qui, telles Patti Smith, Siouxsie Sioux ou Courtney Love, ont dû composer avec cet héritage majoritairement masculin pour créer leur propre répertoire et libérer leur propre énergie.

SOMMAIRE

Introduction à l’édition originale

Première partie. Misogynes rebelles

Chapitre 1 - Angry young men : précurseurs et prototypes de la rébellion rock

« Vous voyez en nous les victimes du matriarcat, mon cher »

Boys keep swinging

Chapitre 2 - She’s hit : chansons de la peur et du dégoût

Mannish boys et stupid girls

Devil woman

Le modele de perfection

Ladykillers

Chapitre 3 - Carrières en misogynie : The Stranglers et Malcolm McLaren

Chapitre 4 - Born to run : soif de voyage, contrées sauvages et culte de la vitesse

This is not a love song

Runnin’ scared

No expectations

Wild in the wilderness

After the gold rush

Born to go : la rythmique motorik

Les nouveaux speedfreaks

Chapitre 5 - Frères d’armes : combat rock et autres histoires pour garçons

White riot

Street fighting men

Generation terrorists

Rebel without a pause

Guerre sainte

Chapitre 6 - Flirt avec le vide : l’abjection dans le rock

Pretty girls make graves

Bodies

Tourte a la femme

Dam that river

Castration blues

Are we not men ?

Chapitre 7 - L’orguerrasme : musique métallique et machinique

Machine perverse

Raw power

Soldats rock’n’roll

Reich’n’roll

Chapitre 8 - I am the king : délires de grandeur, de Jim Morrison au gangsta rap

Le roi du rock

Esprits libres

Empire en exil

Mama said knock you out

Le syndrome de Staggerlee

Down with the king

Chapitre 9 - My way : le culte du psychopathe

Soif d’outrage

Terrorisme esthetique

Deuxième partie - Into the mystic

Chapitre 10 - De la rébellion à la grâce : le fils-à-maman psychédélique

Chapitre 11 - Retour à l’Éden : innocence, indolence et pastoralisme

Mother nature’s son

Younger than yesterday

Agonie dans le jardin

Childhood’s end

Rave jusqu’a l’aube maternelle

Skyclad

Chapitre 12 - Navigation stellaire : le rock cosmique

Un ocean de son

The blue you once knew

Chapitre 13 - Flow motion : Can, Eno et le rock océanique

Flux + mutabilite

Another green world

Amasser la mousse

Asile amniotique

Chapitre 14 - Soft boys : nostalgie, inceste et apathie zen

L’ile deserte de la melancolie

Tres chere maman

Incesticide

Androgyny in the UK

Le militant vs. le dormant

Troisième partie - Lift up your skirt and speak

Chapitre 15 - Doubles allégeances : l’histoire du rock au féminin

Chapitre 16 - Faire partie du gang : machisme au féminin

In search of Peter Pan

Mauvaise reputation

Chapitre 17 - Ouvre ton coeur : confession et catharsis de Janis Joplin à Courtney Love

Cher Journal

Nudisme emotionnel

Vomit (he)art

Let it bleed

L’ange a l’aile brisee

Chapitre 18 - Femmes dé(sen)chaînées : hystériques, sorcières et mystiques

Poupees sur manches à balai

Ooze out and away

Chapitre 19 - Who’s that girl ? : mascarade et maîtrise

Me, myself, I : autonomie et prise de commandes

Froide comme la glace

Chapitre 20 - Un-typical girls : la démystification postpunk

Amazones en cuisine

Play that agit-funky music, white girl !

Chapitre 21 - What a drag : le postféminisme et la pop

Chapitre 22 - There’s a riot going on : les grrrls contre le rock de mec

Chapitre 23 - Body’s in trouble

Le piege du corps

Physical graffiti

Slaves to the rhythm

Chapitre 24 - Adventures close to home : le tendre piège de la vie domestique

Happy house

Chapitre 25 - Afflux tendus : les rebelles contre la structure

The Boho dance

Flux sature

Le schizologue

Not be alright

Petites voix

Divas dyslexiques

Le cri

Postface

Chapitre additionnel. Boys’ own adventures : parti pris critique