Johny Pitts

Afropéens. Carnets de voyages au coeur de l’Europe noire

Massot éd., 7 janvier 2021

Prix TTC : 24,90 €

ISBN papier : 9782380352320

ISBN numérique : 9782380352337

560 pages

Lauréat du 43e Prix de l'essai Charles Peillon

Afropéens est le résultat d’un travail de terrain sur des régions où les Européens d’ascendance africaine jonglent avec leurs multiples identités.

Johny Pitts propose d’étendre le concept de Afropéanité, inventé dans les années 1990 dans le milieu artistique, aux domaines politique et social. Tout part d’un questionnement personnel : l’auteur est né dans une famille mixte, avec une mère européenne et père musicien afro-américain, et son témoignage personnel restera présent tout au long du livre.

Johny Pitts part de sa ville natale, Sheffield, et parcourt ensuite les principales villes d’Europe : Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Moscou, Marseille, Lisbonne… Dans chacune d’elle, il va à la rencontre des citoyens afro-européens et les interroge sur la perception qu’ils ont d’eux-mêmes. Comment se racontent-t-ils ? Comment vivent-il leur double identité ?

Fort des témoignages qu’il recueille mais aussi de ses lectures (avec de nombreuses références aux écrivains Noirs dont il suit les traces, comme Baldwin, Fanon, etc…), Johny Pitts démontre la nécessité de sortir des clichés que sont «le nigga» (l’homme noir du ghetto) et «le king» (hipster, rappeur, footballeur Noir qui a réussi). Il montre que les afro-européens d’aujourd’hui forgent de nouvelles identités.

Un document inédit, illustré de nombreuses photographies prises par l’auteur, et qui s’inscrit dans un projet plus vaste (http://afropean.com).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

Revue de presse et vidéos de la cérémonie de remise des prix…

*

Né au Royaume Uni, Johny Pitts est écrivain, photographe et journaliste. Il a notamment travaillé à la télévision en tant que scénariste et présentateur pour MTV, Sky One, ITV, Channel 4, Discovery Channel et, actuellement, pour la BBC. Il a fondé la revue en ligne Afropean, qui explore les interactions sociales, culturelles et esthétiques des cultures noires et européennes.

*

Deux événements autour du prix

MERCREDI 2 JUIN À 18H

Cérémonie de remise du prix en compagnie de Johny Pitts.

En conversation avec Amin Maalouf, auteur de Les Identités Meurtrières et lauréat du Prix Européen de l’Essai 1999. Rendez-vous en ligne ouvert au public :https://fondation-veillon.ch/



JEUDI 3 JUIN À 19H30

Literaturhaus Zurich. Lecture de Johny Pitts et discussion avec Ana Sobral.