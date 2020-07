Jean-Patrick Manchette,

Les yeux de la momie.

L’intégrale des chroniques de cinéma parues dans Charlie hebdo (1979-1982)

Préface de Gébé

Couverture de Kiki Picasso

éd. Wombatt

Parution : 28 mai 2020

Coll. « « Les Intempestifs » n° 4

496 pages –25 euros

ISBN : 978-2-37498-175-8

Présentation de l'éditeur :

"« Tous les journalistes sont des menteurs et des putes », rappelle Manchette en conclusion des chroniques de cinéma hebdomadaires qu’il publia dans Charlie hebdo de 1979 à 1982. Rien d’étonnant donc à ce que ses textes – virulents, érudits, ludiques et caustiques – ne ressemblent en rien à des critiques culturelles à visée promotionnelle.

Partant de la devise situationniste que « l’Art est mort » et que le chant du cygne du cinéma fut déjà atteint avec Citizen Kane, Manchette ne dénigre pas pour autant de nouveaux réalisateurs prometteurs (Spielberg, Fassbinder, Carpenter…), voire de gouleyantes séries B. C’est néanmoins à travers ses analyses passionnées de classiques (Lang, Hitchcock, Cassavetes…) qu’il délivre toute la lucidité érudite de son regard sur l’objet cinématographique, vu comme « reflet de notre temps ». Quant à ses détestations, elles donnent lieu à de jubilatoires massacres en règle où l’humour féroce de l’auteur se laisse libre cours (au point de réintituler un temps sa chronique « L’aveugle au pistolet »).

On n’avait jamais lu de telles chroniques littéraires et « vagabondes » de cinéma (on y parle en effet aussi de livres ou de critique sociale), drôles et profondes, où le plaisir d’écriture d’un grand styliste se mêle à l’amour intime de son sujet, pour le plus grand bonheur du lecteur.

NB : À l’occasion des 25 ans de la disparition de Jean-Patrick Manchette, les éditions La Table ronde publient simultanément deux recueils inédits (donc indispensables) de l’auteur : Play It Again, Dupont (Chroniques ludiques, 1978 > 1980) et Lettres du mauvais temps (Correspondance 1977-1995)

NB 2 : À L’anthologie disponible en livre de poche sous le titre Chroniques cinéma (Rivages) est un « digest » (excellent apéro pour les fauchés) comprenant environ un septième de l’intégrale des chroniques que nous proposons ici."

