Jean-Patrice Courtois

Descriptions

éditions nous

160 p.

18,00 €

ISBN : 978-2-370840-91-2

PRÉSENTATION

Le monde n’est pas ici une cible à atteindre ou un objet à représenter, mais il est visé à travers une série de descriptions. Elles touchent à une variété construite d’événements ou de phénomènes formant le monde : son assise cosmologique, des traces archéologiques, de la danse, d’autres expériences poétiques, les animaux, les disparitions et les effondrements terrestres. Pas d’exhaustivité. Ces lieux disent une autre accommodation des choses du monde, parce que leur langage est calme, qu’ils ne montent pas le son et que la forme de chaque surgissement a des marges qui lui sont propres. On peut les prendre pour une série de diapositives sonores. Une question appartient au défilement des phrases : qu’est-ce qui se passe ici maintenant ? La réponse est dans la somme des lieux et des choses.



La paraphrase du poète latin dit : quel jour est ce jour sur lequel brisé tout à coup tombe le monde.

Jean-Patrice Courtois : poète, critique et philosophe, il a enseigné à l’Université Paris-Diderot. Il a publié une douzaine de livres dont Les Jungles plates (2010) et Théorèmes de la nature (2017) aux éditions Nous.