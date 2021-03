José Ortega y Gasset

La Mission du bibliothécaire

Allia

ISBN: 979-10-304-1374-8

64 p.

6,50 €

PRÉSENTATION

“Le livre est ainsi devenu un besoin pour nos sociétés, un besoin de facilité, un instrument vertueux. Mais imaginez que cet instrument facilitateur de l’existence se transforme en une nouvelle difficulté. Imaginez qu’il se retourne contre l’homme, devienne indocile, insoumis et aux conséquences morbides imprévues. Il n’en restera pas moins nécessaire pour résoudre le problème à l’origine de son invention. C’est justement par ce caractère indispensable qu’il ajoutera à notre vie une nouvelle angoisse inattendue. (...) Ce que l’homme invente pour se faciliter la vie, ce que nous appelons civilisation et culture, se retourne tôt ou tard contre lui.”

Ce discours limpide, prononcé en 1935 au Congrès international des bibliothécaires, déploie l’érudition d’Ortega y Gasset. Ses intuitions les plus aiguisées portent, de la place du livre au rôle du savoir, jusqu’à la racine de notre époque.

Depuis la naissance de l’imprimerie, l’accès aux livres s’est étendu. Mais cette profusion est paradoxale : “la culture, qui avait libéré l’homme de sa forêt primitive, le propulse de nouveau dans une forêt, de livres cette fois-ci, non moins confuse et étouffante.” Dans ce contexte, le bibliothécaire ne peut plus être qu’un diffuseur de livres. Il doit trier l’information, être un filtre entre l’homme et l’écrit.

Traduit de l’espagnol par Mikaël Gómez Guthart.

Lire un extrait...