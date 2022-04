Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928

Edité par Philippe Olivera

« La Grande Guerre marque l’acte de naissance du témoignage comme genre. Jamais autant d’acteurs ordinaires n’avaient pris la plume pour écrire et publier leurs souvenirs d’un événement historique majeur. Mieux, pendant plusieurs décennies ces témoins ont conquis une forme de monopole sur le récit de ce qu’ils avaient vécu. Devoir sacré envers leurs camarades disparus, dire la vérité sur cette expérience était aussi une démarche d’espoir pour en finir avec les fausses représentations de la guerre et peut-être avec la guerre elle-même. Mais tous les témoignages se valent-ils ? Peut-on – et sur quels critères ? – évaluer sérieusement leur valeur de vérité ? Ces questions toutes simples en soulèvent beaucoup d’autres.

Ce livre a pour but de donner une image de la guerre d’après ceux qui l’ont vue de plus près ; de faire connaître les sentiments du soldat, qui sont sa réaction directe au contact de la guerre ; de faire un faisceau des témoignages des combattants sur la guerre, de leur impartir la force et l’influence qu’ils ne peuvent avoir que par le groupement des voix du front, les seules autorisées à parler de la guerre, non pas comme un art, mais comme un phénomène humain. »

Franco-britannique installé aux États-Unis comme professeur, Jean Norton Cru (1879-1949) est un ancien combattant de la Grande Guerre. Plutôt que d’écrire son témoignage personnel, il s’est fait le critique de tous les ouvrages publiés par ses camarades de tranchées.

Témoins est l’œuvre de sa vie. Au moment de sa parution en 1929 le livre a provoqué un beau scandale : on osait remettre en cause les valeurs littéraires établies comme Le Feu de Barbusse ou Les Croix de bois de Dorgelès ! Depuis, Témoins continue à faire clivage aussi bien dans le monde littéraire que chez les historiens. Vivant par les débats qu’il inspire encore aujourd’hui, ce livre est aussi un éclairage unique sur l’expérience des tranchées.

Sa manière de mettre au premier plan la simple vérité du témoignage heurte de plein fouet les visions enchantées de la guerre colportées par la littérature. En dressant le témoin face au littérateur de métier, en sommant les historiens de lui faire une juste part, le livre de Norton Cru dérange depuis presque cent ans les règles établies dans le monde intellectuel.

Témoins était jusqu’à présent réservé aux spécialistes de la guerre ou de la littérature. Cette édition abrégée établie et préfacée par Philippe Olivera est la première accessible au grand public.