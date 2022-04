Paradis perdu : Introduction, traduction et notes de Pierre Messiaen. Paradis reconquis : Étude critique, traduction et notes de Jacques Blondel, Préface de David Perrin o.p.

Édition bilingue



Aux côtés de Shakespeare, Milton (1608-1674) est le plus grand poète anglais. Dans les pays anglophones, et tout comme celle de Shakespeare, l’œuvre de Milton n’a rien d’un simple objet de musée qu’on inspecte et qu’on oublie, mais elle est intégrée à l’existence et à l’éducation de chacun : on grandit avec elle, on vit et pense avec elle. Elle est citée aussi bien par les chercheurs les plus distingués que par les films les plus populaires. En France cette popularité, tôt acquise, fut scellée par la traduction que fit Chateaubriand du Paradis perdu, et dont on ne sortira plus : elle représente aujourd’hui la quasi-totalité des éditions courantes. Le temps des traductions semble s’être figé là. Mais il est difficile de présenter ce libre travail en regard du texte original, et il était donc important de pouvoir donner au public la grande épopée biblique de Milton dans une édition bilingue de référence, préfacée, introduite, annotée, et qui éclairât le sens et les symboles de son drame sacré. Il était également capital de donner à ce Paradis perdu la conclusion avec laquelle l’œuvre a été conçue. Frappé de cécité, tel un Homère anglais, Milton dicte ses épopées au soir de sa vie : quelques mois avant sa mort le grand homme donne ainsi à l’œuvre son issue dans le mystérieux et génial Paradis reconquis. Bien qu’il fût impensable de présenter les deux œuvres l’une sans l’autre, qui n’en font qu’une, ce Paradise Regained, ici publié dans une édition bilingue, était introuvable en France depuis un demi-siècle.



Notre édition de ces deux chefs-d’œuvre bénéficie des traductions, introductions historiques et notes de Pierre Messiaen, l’un des grands anglicistes contemporains, et de Jacques Blondel, le plus grand spécialiste de Milton. L’inclassable pensée religieuse de Milton trouve la singularité de son chemin parmi les déchirures théologico-politiques que traverse l’Angleterre d’un siècle bouleversé. Cette pensée demande qu’on en restitue avec finesse l’axe et les nuances, tout en reliant son génie aux questions de notre temps. Ce dont s’acquitte avec hauteur la préface du père dominicain David Perrin, ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé et docteur ès Lettres. C’est en Milton que la littérature anglaise construit son classicisme oraculaire et tourmenté, qui nourrira les visions d’un Blake ou la révolution poétique d’un Byron. Tous deux ont vécu comme s’ils étaient quelque greffon du chef-d’œuvre de l’aède aveugle de Londres. Puissants et terribles, les Paradis de Milton sont certes de ces livres qui marquent à jamais l’histoire, puis la dépassent.

TABLE DES MATIERES

Préface



Paradis perdu / Paradise lost



Introduction

La vie de Milton

Tableau chronologique de la vie de Milton

La personnalité de Milton

La composition du Paradis perdu

Les sources

L’analyse

Les personnages

La théologie

L’éthique

La cosmologie

L’imagination

La langue et la versifi cation

L’art

Succès et influence

Le Paradis regagné



Bibliographie sommaire



Paradis perdu (texte et traduction)

Le vers

Livre I

Livre II

Livre III

Livre IV

Livre V

Livre VI

Livre VII

Livre VIII

Livre IX

Livre X

Livre XI

Livre XII



Paradis reconquis / Paradise Regained



Introduction

I. — Milton après la Restauration des Stuarts

II. — Analyse du Paradise Regained

III. — Les sources

IV. — La place de Paradise Regained dans l’oeuvre de Milton

V. — La dialectique de la tentation

VI. — Le Christ dans Paradise Regained

VII. — Milton et la sagesse

VIII. — L’art

IX. — Conclusion



Bibliographie



Note sur la traduction



Paradis reconquis (texte et traduction)

Chant I

Chant II

Chant III

Chant IV



Notes