Après avoir été baptisé par Jean et à l'orée de sa vie publique, Jésus se rend au désert et y demeure durant quarante jours. L'épisode est rapporté par les évangiles synoptiques. Intervient alors le Diable qui lui lance, en vain, trois défis : changer les pierres en pain, se jeter du pinacle du Temple, et se prosterner devant lui afin d’acquérir une royauté universelle.

Cette triple mise à l'épreuve a été diversement reçue au fil des siècles. Les treize études réunies dans le volume 30 de la collection Graphè retracent les différentes étapes de son interprétation. Des Pères de l’Église à Níkos Kazantzáki et José Saramago, des pasteurs réformés aux théologiens catholiques du Grand Siècle, à l’époque médiévale et chez les mystiques contemporains (comme Maria Valtorta) cet épisode énigmatique conduit à s’interroger sur la double nature de Jésus (divine et humaine), sa liberté et sa responsabilité face à la tentation. Quant à la représentation figurée du diable, elle se révèle polymorphe, tantôt sournoisement angélique, tantôt monstrueuse et effrayante, comme en témoigne l’art italien. L’intertextualité biblique reste toujours prégnante mais l’approche de la péricope reflète les préoccupations du temps.

Sommaire :

Jean-Marc VERCRUYSSE

Préface



Camille FOCANT

La portée symbolique de la tentation de Jésus au désert dans les trois évangiles synoptiques



Agnès BASTIT

La victoire par résilience : une réception théologique ancienne des tentations du Christ dans le Contre les hérésies d’Irénée de Lyon (vers 180)



Anthony GLAISE

Faire entrer l'Évangile dans la vie du chrétien. Sur la treizième Homélie sur Matthieu de Jean Chrysostome



Sylvie LABARRE

Les tentations du Christ récrites par les poètes latins tardifs



Barbara FRANZÉ

Art et réforme grégorienne à Zillis. Les tentations du Christ comme image de la victoire sur la simonie



Monica VENTURI DELPORTE

Le Christ et le diable : représentation d'une lutte éternelle. L'iconographie des tentations du Christ dans l'art italien médiéval et moderne



Christabelle THOUIN-DIEUAIDE

Les tentations du Christ dans la prédication réformée du xviie siècle : un sermon de Pierre Du Moulin sur Lc 4, 5-7



Hélène MICHON

Les tentations du Christ, à la lumière du Grand Siècle



Vivien YOMBE

La tentation ou l'épreuve du désert chez John Milton : de l'Éden perdu à l'Éden retrouvé



Catherine d'HUMIÈRES

Les tentations au xxe siècle. La dernière tentation de Nikos Kazantzaki au miroir de La Vie de Jésus d’Ernest Renan



Lucie KAENNEL

Lorsque le Juif errant, Jean le Baptiste, Dieu et d’autres s’en mêlent… La tentation de Jésus « revue » par Heym, Tünström, Saramago et Crace



Laurence OLIVIER-MESSONNIER

Les tentations du Christ revisitées par Gary Victor : profanation romanesque ou transposition scripturaire dans Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin ?



Catherine NÉGOVANOVIC

Prophylaxie de la tentation dans l’œuvre de Maria Valtorta