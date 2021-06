Jack London

Le Vagabond des étoiles

Nouvelle traduction intégrale et annotations de Philippe Mortimer

Libertalia, 2021

Parution : 22 avril 2021

ISBN physique : 9782377291786 — ISBN numérique : 9782377291793

« Chers contribuables et électeurs dociles, vous qui stipendiez des bourreaux pour qu’ils torturent et assassinent à votre place, vous n’avez sans doute jamais éprouvé ce qu’est la camisole de force. Laissez-moi vous décrire ce qu’est ce supplice afin que vous compreniez mieux la méthode par laquelle je suis parvenu à être mort tout en restant en vie et qui m’a permis de maîtriser ponctuellement le temps et l’espace, et d’enjamber les murs de ma prison pour vagabonder parmi les étoiles. »

Jack London publia Le Vagabond des étoiles en 1915 et mourut l’année suivante. Ce dernier roman – son testament littéraire – est un chef-d’œuvre protéiforme.

Darrell Standing, le personnage principal, est un prisonnier du pénitencier de San Quentin qui, en raison d’une méprise absurde, subit presque constamment le châtiment de la camisole de force, alors légal en Californie. Grâce à l’autohypnose, son esprit s’échappe de la camisole et visite en rêve certaines périodes du passé de l’humanité, lors desquelles il est successivement nobliau du Moyen Âge en butte à la haine jalouse du pape, jeune pionnier en route vers le Far West dans un convoi de chariots, ermite arien se délectant de mortifications et de querelles théologiques absconses, matelot échoué en Corée féodale, officier de l’armée romaine et confident de Ponce Pilate à Jérusalem, naufragé sur une île déserte aux confins de l’Antarctique.

Un grand roman fantastique et métaphysique. Et l’une des plus poignantes dénonciations de l’enfermement et de l’isolement auxquels les puissants ont recours pour perpétuer leur pouvoir.

Une nouvelle traduction intégrale par Philippe Mortimer permet de redécouvrir Le vagabond des étoiles, dernier roman publié de son vivant par Jack London, en 1915. Dans ce véritable testament littéraire – London mourra l’année suivante –, l’auteur a fondu plusieurs de ses projets, mêlant dénonciation du système carcéral, métempsychose, philosophie personnelle et aventures à différentes époques. Cela donne un roman foisonnant, complexe, moderne, qui célèbre la puissance de l’imagination et l’urgence de vivre.