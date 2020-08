Jack London,

Grève générale

(Nouvelle traduction des deux nouvelles South of the slot et The dream of Debs)

« J’en ai assez de vos variations ineptes sur le sacro-saint droit de travailler.Vous avez accablé la classe ouvrière, et vous l’avez truandée tant et plus, et la classe ouvrière vous rend aujourd’hui la monnaie de sa pièce et vous accable à son tour, voilà tout... Et vous, vous poussez les hauts cris, vous couinez comme des cochons qu’on égorge ! »

Dans Le Rêve de Debs, Jack London ranime le spectre de la grève générale. Un matin, les notables de San Francisco s’éveillent et n’ont plus ni chauffeur, ni cuisinier, ni femme de ménage... À l’appel du syndicat, les ouvriers ont déclenché une grève interprofessionnelle illimitée. Bientôt, les vivres manquent et la détresse des possédants progresse.

Au sud de la Fente relate la vie de Freddie Drummond, un sociologue conformiste qui étudie les us et coutumes du prolétariat. Régulièrement, le vénérable universitaire troque son costume pour le bleu de travail et devient « Big Bill », le camionneur syndicaliste. Progressivement, Freddie se sent de mieux en mieux dans cette société ouvrière où les rapports sont plus francs, où la solidarité n’est pas un vain mot...

Deux saisissantes nouvelles sociales de 1909, rassemblées ici sous le titre Grève générale.

