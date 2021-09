Jean-Louis Tilleuil, Michel Porret, Fabrice Preyat, Olivier Roche (dir.), Tintin aujourd'hui

Georg Editeur

Coll. "L'Equinoxe"

Parution le 6.07.2021

Mettre en lumière l’importance exceptionnelle de l’œuvre d’Hergé dans l’histoire artistique et culturelle du XXe siècle, et mesurer, à l’aune d’approches inédites, le caractère mythique et universel des "Aventures de Tintin" et leurs prolongements dans l’imaginaire contemporain : tel est l’objectif de cet ouvrage, issu du colloque international « Tintin au XXIe siècle », ayant réuni scientifiques et tintinophiles en mai 2017 à Louvain la Neuve en Belgique. Les vingt sept contributions qui composent ce volume envisagent la traversée du siècle du voyageur reporter sous l’angle des territoires, des temporalités, de l’art et des métamorphoses. Elles démontrent que l’œuvre fondatrice d’Hergé a irrigué toutes les disciplines et épousé pléthore de formats, de médias. L’herméneutique qui accompagne "Les Aventures de Tintin" recoupe de nombreux champs. Tintin aujourd’hui en illustre l’évolution et interroge la pérennité d’une œuvre au prisme de son imaginaire.