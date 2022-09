Paradis perdus et lendemains qui chantent en Grèce et à Rome

Précédé d’un entretien avec Jean-Yves Lacroix

Ni Platon ni Homère ni Cicéron n’ont prononcé le mot magique « utopie », forgé par Thomas More en 1516. Pourtant ils l’ont non seulement pensé, mais décrit dans des textes somptueux et profonds, tous rassemblés dans ce volume surprenant. Au lecteur de découvrir un véritable foisonnement, les mythes de l’âge d’or ou du paradis terrestre, les pays et les lieux imaginaires, les architectures, les villes, les Arcadies heureuses où il fait bon vivre, à l’écart, loin, les millénarismes enfin et les annonces prophétiques, bouleversantes, d’un règne divin.

Paix, justice, égalité, communauté des biens, la recherche d’une société idéale témoigne, en creux, du malheur et de la misère de la société humaine réelle, de l’injustice, des guerres, et de l’espoir inextinguible d’un monde meilleur.

Table des matières

Entretien avec Jean-Yves Lacroix



Cartes



I. Ailleurs, demain

1. Horizons lointains



II. Le long cri de la misère humaine

1. Le travail de la terre

2. La condition servile

3. Guerre, violence, injustice



III. Évasions

1. Âge d’or et état de nature

2. Peuples fabuleux

3. Vaut un détour

4. Pays de légende

5. L’arcadie



IV. La cité parfaite

1. De grands législateurs

2. La fondation des villes

3. L’invention de l’urbanisme

4. La république parfaite

5. Communautés non politiques



V. La terre promise

1. Lieux saints

2. Des promesses et une longue attente

3. Mille ans de bonheur

4. Fin du monde et paradis



Les auteurs du « signet »



Pour aller plus loin

Sources

Suggestions bibliographique



Index des auteurs et des œuvres