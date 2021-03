Le chaos ne produit pas de chefs-d'oeuvre

Julia Kerninon

PUF, 2021

*

Résumé:

Invités à s’exprimer au travers d’entretiens littéraires, les écrivains ont tendance à se réinventer une identité et un parcours. Déformation professionnelle ? Pas seulement : vu de plus près, on découvre qu’ils tendent tous à se rapprocher d’une image préexistante et légendaire de l’écrivain, et qui les légitimera.

En étudiant les parcours respectifs des trois immenses romanciers américains que sont John Steinbeck, Ernest Hemingway et William Faulkner, l’auteure soulève le voile de la légende pour donner une description concrète de ces trois vies d’écrivains professionnels : les débuts, l’entrée dans la carrière, les succès, les échecs, les récompenses, les livres écrits les uns après les autres, l’organisation d’une vie privée qui facilite ou non cette vocation passionnée.

Julia Kerninon met au jour la vie de labeur, de stratégie, de solitude et d’orgueil qui est la réalité de l’écrivain professionnel. Au-delà de la légende fascinante de l’écrivain en artiste incontrôlable et chaotique se cache la vérité d’un travail acharné et réfléchi, accompli dans le plus grand sérieux, envers et contre tous.

Nombre de pages: 224 – Code ISBN: 978-2-13-081659-1 – 17 EUR

Voir le site de l'éditeur...