Jean-Jacques Wunenburger

Mytho-politiques. Histoire des imaginaires du pouvoir

Mimesis editions

ISBN : 9788869762055

Date de parution : 2019

Pages : 282

La science politique, telle qu’elle s’est développée depuis le 17e siècle peut elle se réduire au modèle d’un pouvoir démocratique fondé sur un contrat rationnel entre gouvernés et gouvernants ? Ne peut-on pas développer une autre histoire du politique, qui s’appuie plutôt sur une anthropologie des images, symboles et mythes, constitutifs du pouvoir? Ne peut-on pas retrouver dans les symboliques et les mythologies politiques, de l’antique Age d’or aux rêves des révoltes de mai 1968, bien des schèmes, référentiels, scénarios, qui permettent de mieux comprendre l’énigme des fondements du pouvoir, des formes adoptées et des fins poursuivies ? Loin d’ignorer ou d’exclure cette histoire des imaginaires du pouvoir, supposée obsolète et porteuse seulement de fictions dangereuses et illusoires, ne pourrait-on pas chercher à tisser, à articuler, en politique, l’imagination et la raison, en veillant toujours à identifier et à combattre les dérives de l’une et de l’autre?

Jean-Jacques Wunenburger est professeur émérite de philosophie à l’université Jean Moulin Lyon 3. Spécialiste de Gaston Bachelard et de Gilbert Durand, il s’est consacré à l’étude des relations entre la rationalité et l’imaginaire dans les différents champs de la culture (entre autres: L’imaginaire, Philosophie des images, La vie des images, etc).

Voir le site de l'éditeur…