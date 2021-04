Jean-Jacques Rousseau

Œuvres complètes. Tome XI A 1758-1759. Émile, Premières versions (manuscrits Favre),

édition de Bruno Bernardi, Bernard Gittler et James Swenson

sous la direction de Jacques Berchtold, François Jacob, Christophe Martin et Yannick Séité

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XVIIIe siècle, 2021

*

EAN : 9782406106999

654 pages

49 €

*

L’édition génétique de ces manuscrits, en large part inédits, éclaire la démarche d’invention littéraire et conceptuelle de Rousseau, en montrant comment il met progressivement en place le double régime théorique et narratif qui structure l’Émile et, page après page, précise sa rédaction.

Table des matières