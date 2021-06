Jean-Jacques Rousseau

Émile ou De l’éducation, Livres I-II [Prépas scientifiques 2022]

Édition : Pierre Crétois

GF Flammarion, 2021

EAN : 9782080247452

400 pages

8,90 EUR

Nous voyons aujourd’hui l’Émile comme une anticipation révolutionnaire des méthodes nouvelles en éducation. Mais, en 1762, sa publication et son succès mettent le feu aux poudres : la façon dont Rousseau y nie le péché originel lui vaut condamnation de l’Église. Convaincu d’une forme de bonté naturelle de l’enfant, que n’aurait pas encore pervertie la société humaine, Rousseau en vient à l’idée que l’enfance est un moment essentiel de l’existence et que son développement obéit à des lois générales sur lesquelles tout bon pédagogue devrait s’appuyer.



Les deux premiers livres de l’ Émile portent sur les deux stades initiaux de l’enfance (de la naissance à 2 ans et de 2 à 12 ans), au cours desquels la pédagogie est, d’emblée, un enjeu des plus sérieux. Mettant en scène un gouverneur et son jeune élève à travers une narration théorique d’une infinie richesse, Rousseau nous donne à penser les questions les plus cruciales soulevées par toute réflexion sur l’enfance.



Dossier

1. Les sources de la pensée éducative de Rousseau

2. L’Émile, un précis d’anthropologie rousseauiste

3. La pédagogie et l’enfance à l’époque des Lumières

4. Les approches de l’enfance d’inspiration rousseauiste.

