Fidélité et infidélité dans les mises en scène d’opéra

Jean-Jacques NATTIEZ

Vrin, 2019

29 EUR

320 p.

ISBN: 978-2-7116-2896-4

Présentation :

Le monde de l’opéra – ses fidèles et ses critiques – est secoué depuis des décennies par un débat intense autour des enjeux de la mise en scène lyrique : est-il légitime de qualifier certaines productions d’« infidèles » par rapport aux intentions du créateur? Qu’est-ce qui, au contraire, permet de parler de « fidélité »? L’objectif de ce livre est de tenter de déterminer par rapport à quels aspects spécifiques de l’univers du créateur et de l’œuvre, ces jugements ont été construits.

L’auteur fonde son argumentation sur quelque deux cents trente productions européennes, américaines et canadiennes, et tout particulièrement celles d’opéras de Berg, Bizet, Debussy, Haendel, Janáček, Mozart, Offenbach, Richard Strauss et Wagner. Chez ce dernier, la multiplicité des enjeux politiques, sociaux et idéologiques en fait la pierre de touche de toute mise en scène lyrique. L’œuvre de Patrice Chéreau est également au cœur de cette investigation, mais l’auteur en confronte constamment les enjeux avec les productions du Metropolitan Opera de New York, du Glimmerglass Opera Festival de Cooperstown (USA) et des Festivals d’Aix-en-Provence et de Bayreuth.

À seize ans, Jean-Jacques Nattiez se fait engager comme machiniste au Festival de Bayreuth. Cette expérience détermine sa vocation de musicologue particulièrement intéressé par les enjeux de la mise en scène d’opéra. Il a consacré à Wagner pas moins de six ouvrages. Ses livres ont été publiés en albanais, anglais, arabe, espagnol, italien, japonais, portugais et roumain.

