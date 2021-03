COnTEXTES n° 30, 2021 : "Discours et imaginaires de la Commune"

Sous la direction de Justine Huppe et Denis Saint-Amand

Présentation de l'éditeur :

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du 30e numéro de COnTEXTES, dédié aux « Discours et imaginaires de la Commune ». Il y a cent-cinquante ans, le 18 mars 1871, le peuple parisien empêchait l’armée française de récupérer les canons de la butte Montmartre, et se lançait dans une expérience d’auto-organisation visant à concrétiser le rêve d’une vie meilleure — plus juste, plus libre. Cette livraison, dirigée par Denis Saint-Amand et Justine Huppe, rassemble des contributions consacrées au Cri du peuple, aux recherches formelles menées par Vermersch, Lissagaray et Reclus pour dépasser l’écrasement de l’insurrection, au traitement de cette dernière chez Vallès et chez Zola, à l’édition des œuvres de Louise Michel et à la mémoire de l’événement chez Darien ou Descaves, mais aussi à la façon dont la Commune a infléchi les écrits du Comité invisible et le cinéma d’Eisenstein, à la manière dont elle est mise en scène par Watkins ou déplacée fictionnellement dans le Montréal du XXIe siècle par Simon Leduc — ce numéro interroge aussi la façon dont cet épisode historique charrie des représentations vives, parfois contradictoires sinon antagonistes, portées par des pratiques poétiques longtemps tenues à l’écart des études littéraires (celles du journal, de la chanson, du tag ou de l’affiche), alors qu’elles sont les premières à faire bouger les lignes de nos imaginaires.

Le dossier est composé d’articles de David Charles, Sylvain David, Quentin Deluermoz, Jeremy Hamers, Céline Léger, Aurélien Lorig, Patrick Marcolini, Julie Moucheron, Cécile Robelin, Pascal Rousse, Frédéric Thomas, Sidonie Verhaeghe, et d’entretiens avec Michèle Audin et avec Michèle Riot-Sarcey. L’ensemble est disponible intégralement à l’adresse : https://journals.openedition.org/contextes/9911.

Table des matières :

Justine Huppe et Denis Saint-Amand : « 1871-2021. De la mémoire des barricades aux imaginaires inflammables »

Faire et défaire l’histoire

Michèle Riot-Sarcey : « La Commune, une expérience réelle de l’utopie ? ». Propos recueillis par Justine Huppe et Denis Saint-Amand

Quentin Deluermoz : « La Commune, le nouveau spectre global de la révolution »

Raconter et transmettre l’événement

Michèle Audin : « La Commune à l’épreuve des archives… et du roman ». Propos recueillis par Justine Huppe

Frédéric Thomas : « La forme enfin trouvée ? Le contre-récit des vaincus au lendemain de la défaite »

Céline Léger : « La Commune en contexte médiatique. Une fabrique positive de l’événement dans Le Cri du peuple de Vallès (mars-avril 1871) ? »

Cécile Robelin : « “La Liberté sans rivages”. La Commune dans l’imaginaire vallésien »

David Charles : « Zola à l’épreuve de la Commune »

Sidonie Verhaeghe : « Une anarchiste romantique ? Socio-histoire de l’édition des textes de Louise Michel »

Aurélien Lorig : « “Salue, mon enfant, c’est la Patrie qui passe !” Représentations de la Commune chez Georges Darien »

Julie Moucheron : « À la recherche d’un temps perdu. Descaves et les “feuilles mortes” de la Commune de Paris »

Transposer et réinventer le mythe

Pascal Rousse : « Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein et le souvenir de la Commune de 1871 »

Jeremy Hamers : « Peter Watkins et les apories de la lutte médiatique. Enjeux et limites de la critique de la monoforme dans La Commune (Paris, 1871) »

Patrick Marcolini : « La “commune” du Comité invisible, une métaphore de métaphores.

Sylvain David : « “La joke de l’histoire qui se répète”. L’Évasion d’Arthur ou La commune d’Hochelaga de Simon Leduc