Jan Hermann

Essai de poétique historique du roman au dix-huitième siècle

Louvain, Peeters Publishers, août 220

coll. La République des Lettres, vol. 69

ISBN: 9789042942066

E-ISBN: 9789042942073

PAGES: XIV-781 p.

PRIX: 79 euro



Au XVIIIe siècle, le ‘roman’ est un ensemble très hétérogène de formules narratives. L’objet de cet ouvrage est d’étudier comment, dans un contexte hostile, certaines de ces formules se codifient en se conformant aux codes poétiques dictés par le centre du système littéraire, alors que d’autres recherchent une position périphérique qui permet de renouveler ces mêmes codes.

L’évolution du roman au XVIIIe siècle n’est pas pensée ici comme l’effet d’une interaction de la production textuelle avec la critique spécialisée – qui paraît de mauvaise foi - mais comme une négociation avec une instance beaucoup plus insaisissable qui est la doxa, c’est-à-dire l’opinion publique.

Dans cet ouvrage, on écoute des formules narratives novatrices comme le roman-mémoires et le roman par lettres négocier leur acceptation par le public. Cette négociation vise à conclure trois accords : un pacte de visibilité qui autorise l’auteur à se montrer, un contrat de lecture qui propose une nouvelle manière de lire et une convention de participation qui invite le lecteur à accepter les ‘règles du jeu’ de l’illusion.

Cette négociation est protocolaire, ce qui veut dire qu’elle est à la fois conventionnelle et indispensable.

Voir la table des matières sur le site de l'éditeur…