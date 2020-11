Jean Giono

Propos et récits. Entretiens improvisés avec Marguerite Taos Amrouche

Édition de Christian Morzewski

Collection Blanche, Gallimard

Parution : 05-11-2020

224 p. — ISBN : 9782072915376

Taos Amrouche est reçue au cours de l’automne 1954 par Jean Giono pour une série d’entretiens radiophoniques. En ouverture, elle dit son projet très simplement : « Je suis là pour vous demander de nous raconter librement vos souvenirs et aussi ces histoires que vous improvisez pour tous ceux qui ont le privilège de vous entendre, le soir, quand vous fumez votre petite pipe. »

À la lecture de ces Propos et récits, on constate que Giono a réellement construit, au cours de ces entretiens, un ensemble très structuré de souvenirs, de portraits, d’anecdotes qui ont fourni la matière de plusieurs de ses romans et nouvelles, en particulier dans le « cycle du Hussard », auquel il travaille à l’époque.

Ici se déploient donc tous les talents de Jean Giono conteur, dans cette langue généreuse et pittoresque, pour le plus grand plaisir de son interlocutrice et de ses lecteurs.

Ces entretiens constituent aussi un document littéraire, témoin de la construction et de l’évolution de l’œuvre de Jean Giono.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…