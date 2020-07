Paris est une guerre. 1940-1945

Janet Flanner

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Cohen

Édition établie et préfacée par Michèle Fitoussi

éd. du Sous-Sol

ISBN : 9782364684386

272 p.

Parution: 28/05/20

À l’instar de la courageuse Nellie Bly, Janet Flanner est une journaliste culottée. Née à la fin du XIXe siècle à Indianapolis dans un milieu quaker cultivé et bourgeois, étudiante en lettres à l’université de Chicago, critique théâtrale pour le quotidien local, l’Indy Star, elle se marie pour échapper à sa mère et suit son époux à New York. Elle y fréquente la bande de l’Algonquin, des auteurs, comédiens, dramaturges bourrés de talent et d’esprit et y rencontre le grand amour de sa vie, Solita Solano, comme elle journaliste et aspirante écrivaine. Janet quitte son mari et les deux femmes partent visiter l’Europe avant de s’installer en 1922 à Paris, et d’y vivre libres. Trois ans plus tard, le New Yorker lui propose d’écrire toutes les deux semaines une Lettre de Paris, sous le nom de plume de Genêt. Ce qu’elle fera brillamment tout en publiant, dès le début des années trente, des reportages sur l’Europe en proie à ses démons.

Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Janet Flanner rentre au pays. Pour autant, à dix mille kilomètres, elle continue à raconter aux Américains Paris et la France sous le joug nazi, aussi précisément que si elle y résidait encore. Tantôt grave et tantôt ironique, elle explique, décortique, suppute, griffe, pointe les petites et les grandes lâchetés et l’héroïsme au quotidien. Plus elle enquête, plus elle écrit, plus sa détestation de la barbarie nazie s’accroît. Vifs, précis, documentés, ses articles restent parmi les meilleurs de ceux qu’on a pu lire sur la France occupée. La profusion de détails, du plus sombre au plus dérisoire, qui portent sur tous les sujets possibles (le marché noir, l’économie, l’argent, la mode, la nourriture, le travail, l’éducation, la presse, l’Eglise, l’antisémitisme, etc.), compose une fresque minutieuse assemblée comme un collage. Paris est une guerre, tout autant qu’une plongée fascinante dans la France occupée, est un régal de lecture et une mine pour les férus d’histoire.

*

