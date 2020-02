Lumières postcoloniales. Pour un nouvel esprit critique littéraire en Afrique francophone

Jean-Fernand Bédia

L'Harmattan, coll. "Études africaines", 2020.

370 p.

37,50 €

EAN13 : 9782343185934

Ce livre tire les leçons de l'histoire de la théorie critique depuis le milieu du XXe siècle et s'inscrit dans la perspective du renouvellement de ce qui se professe en Afrique francophone sous le vocable de « culture littéraire et générale », par ricochet du discours éducatif. Il met en réflexion l'infl uence de la pensée politique et littéraire africaine dans l'histoire des idées, la déconstruction de l'image d'Épinal de la francophonie comme instrument au service de l'égalité, de la fraternité et de la justice entre les peuples et leurs cultures et enfin le Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire et les Cailloux blancs de Bernard Dadié comme illustrations des littératures d'inspiration négritudienne et panafricanistes préoccupées par les vicissitudes des relations internationales.

Jean-Fernand BÉDIA est maître de conférences à l'université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire), où il enseigne depuis 2006 la Littérature comparée.