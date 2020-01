Casanova / Rousseau : lectures croisées

Sous la direction de Jean-Christophe Igalens, Erik Leborgne

Presses Sorbonne Nouvelle, 2019

*

212 p.

18,90 EUR

ISBN : 978-2-37906-031-1

*

DESCRIPTION :

Pourquoi accoler les noms de Rousseau et de Casanova, que tout semble opposer ? Dans le sillage de travaux qui ont étudié l’importance de Rousseau pour Casanova, le présent volume montre que les positions à la fois tranchées et ambivalentes de Casanova à l’égard de Rousseau ainsi que l’influence des Confessions sur l’organisation et les stratégies de réception de l’Histoire de ma vie sont des sujets aujourd’hui féconds. Leur étude éclaire l’imaginaire, les idées et les représentations littéraires de Casanova, tout en contribuant à une réflexion sur la manière dont ses contemporains lisent Rousseau. Mais au-delà des influences, le principe des « lectures croisées » propose d’éclairer les textes les uns par les autres en repérant d’autres formes de relation autour de thématiques comparables (l’imaginaire des langues et du langage, la question polonaise…) ou de pratiques littéraires présentant des points communs. La première partie porte sur les thématiques littéraires partagées et les oppositions entre Rousseau et Casanova. La seconde est centrée sur les questions rhétoriques, judiciaires et polémiques de la défense de soi. La troisième interroge l’écriture mémorielle et ses enjeux. En fin de volume est reproduite la préface consacrée par René Démoris à Rousseau et Casanova mémorialistes et autobiographes (1977).

*

SOMMAIRE :

Introduction, Jean-Christophe Igalens et Érik Leborgne

Note sur les éditions citées

Rencontres, oppositions

Les turbolenze de Casanova en contrepoint des Considérations de Rousseau : variations sur la Pologne, François Rosset

Casanova et Rousseau face au paradoxe, Séverine Denieul

Casanova et Rousseau dramaturges : le spectacle de l’illusion morale, Cyril Frances

Polémiques, défenses de soi

Penser l’outlaw. Rousseau juge de Jean Jaques au miroir des Tragiques grecs, Jean-François Perrin

Casanova / Rousseau : scenes judiciaires, lectures croisées, Jean-Christophe Igalens

Portrait de Rousseau en « imposteur » : Casanova face a un topos Contemporain, Raphaëlle Brin

Barbarisme et néologie. Rousseau, Snetlage, Casanova, Jean-Christophe Abramovici

L’écriture mémorielle et ses enjeux

Le crépuscule de Rousseau et Casanova. L’écriture de la vieillesse, entre exil amer et douce retraite, Sophie Rothé

Émotions musicales, Michel Delon

Mélancolie, reverie et narcissisme chez Rousseau et Casanova, Érik Leborgne

Mémoires et mémorialistes. Rousseau et Casanova, René Démoris

Annexes

Jugements de Casanova sur Rousseau

Résumés - Abstracts

Présentation des auteurs

Index nominum

Bibliographie

*

Voir le site de l'éditeur...