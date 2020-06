Naissance de la phrase

Jean-Christophe Bailly

Nous éd.

88 pages

Paru en 2020

12 euros

ISBN : 978-2-370840-77-6

Naissance de la phrase est composé de deux textes. Le premier est consacré au langage et s’efforce d’explorer la question – insondable – de son origine. Le pari aura été de superposer à la question de l’origine des langues (et, donc, de l’apparition du langage) celle de la venue, en nous, des phrases que nous nous efforçons de former. Autrement dit de tenter de comprendre de quoi le langage répond et de quelle manière il le fait, différemment dans chaque langue et à chaque fois en ravivant le souvenir de sa venue.

Le second texte s’efforce quant à lui de regarder de près comment il revient au poème de restituer­ au mieux cette éclosion. Le modèle étant Paterson, le livre de William Carlos Williams comme le film de Jim Jarmusch.

« Dès lors qu’une phrase s’invente, elle rejoue le scénario pourtant à jamais inconnu de la naissance du langage. »

