Sir John Barrow, Les Mutins du Bounty

Traduit par : André Algarron

Les Belles Lettres, 2021

*

418 p.

15 EUR

EAN13 : 9782251451824

*

PRÉSENTATION :

Le trois-mâts Bounty fait route vers l’Angleterre après avoir embarqué à Tahiti des plants d’arbres à pain quand, un matin d’avril 1789, le jeune officier Fletcher Christian – entraînant avec lui une partie de l’équipage – s’empare du commandement et abandonne dans une chaloupe au large des îles de la Société son capitaine William Bligh et dix-huit matelots avec cinq jours de vivres.

Bligh navigue quarante-trois jours avant d’aborder dans l’île de Timor, se révélant un remarquable meneur d’hommes et un excellent navigateur. La justice entre alors en action, mais ne saisit à Tahiti qu’un certain nombre des mutins. Christian et neuf autres ont disparu avec le Bounty. L’énigme de leur sort ne se résout que par la découverte en 1808 de la communauté de l’île de Pitcairn.

Les raisons de la rébellion, l’odyssée de Bligh (qui finira amiral et mourra en 1817 à soixante-trois ans), la tragique ou l’étonnante destinée des mutins, c’est ce que relate Sir John Barrow d’après les archives du procès et ses propres recherches dans ce récit publié en 1831, à la fois authentique et passionnant, d’une des plus célèbres mutineries de la marine anglaise.

Sir John Barrow : Le nom de Sir John Barrow a été donné à une pointe, un cap et un détroit en hommage à ce grand voyageur et géographe anglais, né en 1764 près d’Ulverston dans le Lancashire. Comme secrétaire de Lord George MacArtney, il l’a accompagné dans des missions en Chine et en Afrique du Sud. Devenu en 1804 sous-secrétaire d’État à la Marine, poste qu’il conservera quarante ans, il organise des expéditions scientifiques et crée la Société royale de géographie en 1830. Il a laissé entre autres les relations de ses voyages en Chine (1804), en Afrique du Sud (1801-1804), d’expéditions dans les régions arctiques (1846), une autobiographie (1847), une Vie de Lord Macartney (1807) et de Lord Howe (1838), ainsi que le précieux documentaire sur Les Mutins du Bounty (1831). Sir John Barrow est mort à Londres en 1848.

Voir le site de l'éditeur...

Feuilleter...