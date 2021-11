« En quelques mots, voici le thème de ce livre : c’est l’histoire de quelqu’un qui croit travailler à la construction d’une société à travers le travail de construction d’une littérature. »

Recueil d’essais parus entre la fin des années cinquante et les années soixante-dix, Tourner la page marque la fin d’un cycle dans l’oeuvre d’Italo Calvino. Il y traverse ces décennies fertiles qui ont été le terreau de son inspiration, et observe comment la littérature et le monde interagissent tout en s’appuyant sur les œuvres et les auteurs qui étaient alors ses contemporains.

